Глава разведки Украины признал, что ВСУ используют Starlink на всей линии фронта

Кирилл Буданов подтвердил, что они не работали возле Крыма "определенное время"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ использует системы Starlink на всей линии фронта, и подтвердил, что они не работали возле Крыма "определенное время".

"Они (терминалы Starlink - прим. ТАСС) достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты - абсолютно вся линия фронта работает на них", - заявил Буданов, выступая на встрече так называемой Ялтинской Европейской Стратегии, организованной фондом украинского олигарха Виктора Пинчука.

Кроме того, по словам Буданова, временно отсутствовало покрытие сети в районе Крыма. "Лично я не уверен, что [американский предприниматель и основатель SpaceX Илон] Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, это я могу абсолютно подтвердить , - сказал он. - Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать".

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым. Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в районе Крыма не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил Маск, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".