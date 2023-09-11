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ТАСС

Шойгу заявил, что танкисты демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ ТАСС

Министр обороны России отметил, что они "всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Поздравление было размещено на сайте Министерства обороны России.

"Достойно продолжает ратные традиции предшественников нынешнее поколение защитников Отечества. Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции. Они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей. Благодарю вас за честное исполнение воинского долга и верность военной присяге", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны, танкисты "всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество" и надежно защищали страну.

Также глава военного ведомства отметил вклад коллективов оборонных предприятий в создание и совершенствование "бронетанковой техники с использованием самых современных технических решений и передовых технологий".

Министр обороны пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. 

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Россия
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