Роль для «Белого лебедя»: какие задачи в глобальном сдерживании будут решать Ту-160М

И какими возможностями обладает модернизированная версия знаменитого сверхзвукового бомбардировщика

В Вооруженные силы РФ в этом году должны поступить четыре сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом ВС. Это модернизированная версия самолета, получившего прозвище «Белый лебедь». На что способны эти машины и какие задачи в глобальном сдерживании они будут решать, разбирались «Известия».

Перспективное планирование

В 2018 году между Объединенной авиастроительной корпорацией и Министерством обороны был подписан контракт на постройку до 2027-го десяти новых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160М для дальней авиации ВКС России. Строительство новых самолетов ведет Казанский авиазавод имени Горбунова — головное предприятие российского ВПК по выпуску дальних бомбардировщиков.

Ту-160М — заметно осовремененная и обновленная модификация сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, который совершил свой первый полет в 1981 году. Самолет оснащен крылом с изменяемой геометрией, которое обеспечивает ему высокое аэродинамическое качество при взлете и посадке, а также возможность броска к цели на сверхзвуковых скоростях. Они могут наносить удары по целям с использованием крылатых ракет большой дальности типа неядерных Х-555 и Х-101, а также ядерных Х-102. В перспективе самолет станет носителем новых гиперзвуковых ракет воздушного базирования.

Крылатая ракета Х-555 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В 2015 году министр обороны принял решение о возобновлении серийного производства самолетов Ту-160. Программа производства новых Ту-160М призвана обновить и увеличить парк дальней авиации и заполнить нехватку стратегических самолетов до завершения создания и начала серийного производства стратегического ракетоносца нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) «изделие 80», создание которого ведет КБ имени Туполева. Новый самолет появится к концу 2020-х годов и будет серийно производиться, видимо, до конца 2030-х, а основу дальней авиации в переходный период составят модернизированные и вновь произведенные Ту-160М. Первый вновь произведенный Ту-160М совершил свой первый полет в Казани 12 января 2022 года.

Предварительные испытания первого модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 Источник изображения: Фото: ПАО «ОАК»

Ту-160М создается полностью «цифровым» — вся документация, чертежи, производственный процесс самолета оцифрованы и записаны в компьютерной документации. На Казанском авиазаводе обновлено производственное оборудование и восстановлены технологические процессы сварки титановых деталей конструкции самолета. Налажена кооперация с российскими производителями узлов и деталей. С 2020 года начато серийное производство обновленных уникальных двухконтурных двигателей НК-32-02, которыми оснащаются и новые, и модернизированные машины.

Строительство и модернизация

Предсерийный прототип нового Ту-160М с названием «Петр Дейнекин» совершил свой первый полет в январе 2018 года. Самолет № 1 из новой серии совершил свой первый полет в январе 2022-го, а в декабре 2022-го на испытательную станцию был передан второй вновь произведенный Ту-160М. К лету нынешнего года первый Ту-160М уже вышел на программу совместных государственных испытаний, а вторая машина, вероятно, в первой половине 2023-го — на заводские летные испытания. За ними последуют госиспытания и подготовка к сдаче ВКС России. Таким образом, первые две машины производства 2020–2022 годов к концу 2023-го будут переданы дальней авиации. О двух бортах, которые, согласно заявлению главы военного ведомства, должны быть переданы в этом году, информации пока нет.

Работы по возобновлению производства Ту-160 позволили заняться и углубленной модернизацией имеющегося парка самолетов этого типа. В составе ВКС России в 2010-е годы находилось 14 Ту-160 производства 1980–2000-х. Тогда часть этих самолетов прошла так называемую малую модернизацию, в результате которой было обновлено оборудование и появилась возможность применения новейших систем вооружений — таких как современные крылатые ракеты Х-555 и Х-101. Модернизацию по стандартам вновь производимых Ту-160 с 2018 года начали производить и на бортах, состояние конструкции которых позволяет нести службу еще несколько лет.

Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160 Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Самолеты проходят проверку и обновление конструктивных элементов планера, получают самое современное оборудование и новые двигатели НК-32-02 — фактически по своим возможностям они соответствуют стандартам Ту-160М и обладают всеми преимуществами новых машин.

Новые Ту-160М сегодня — самые скоростные тяжелые ракетоносцы в мире, максимальная скорость 2230 км/ч — рекордная для самолетов такого класса. Вторым рекордом Ту-160М можно назвать массу полезной нагрузки — до 45 т боеприпасов. Максимальный набор ракет — 12 крылатых типа Х-101 в двух бомбовых отсеках. Дальность полета самолета с боевой нагрузкой составляет около 10 тыс. км. Самолет оснащен системой дозаправки топливом в полете, он способен совершать уникальные беспосадочные межконтинентальные перелеты и может нанести удар по любому противнику в любой точке земного шара.

Первый полет усовершенствованного стратегического ракетоносца Ту-160М Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба ОАК

Расширение парка Ту-160 более чем до 20 единиц позволяет говорить о том, что будет сформирован новый полк этих самолетов. И вполне вероятно, что базой второго полка Ту-160 станет один из аэродромов на Дальнем Востоке. Это позволит контролировать Тихий океан и западное побережье Северной Америки. И не временными дежурствами, а на постоянной основе. Постоянное присутствие и распределение парка Ту-160 на восток страны повысит устойчивость авиационного компонента стратегической триады современной России. Основу которой в ближайшие два десятилетия будут составлять именно самолеты Ту-160М.

Дмитрий Корнев