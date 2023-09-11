WP: Белому дому будет все сложнее добиваться от Конгресса помощи для Украины

Во многом это связано с республиканцами, среди которых становится все популярнее идея отказа от отправки средств Киеву

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Администрации президента США Джо Байдена с каждым разом будет все труднее добиваться от американских законодателей выделения средств из бюджета на предоставление помощи Украине. Такое мнение приводится в статье газеты The Washington Post, которая обсудила эту темы с рядом политиков и экспертов.

Во многом это связано с республиканцами, среди которых становится все популярнее идея отказа от отправки Киеву значительных средств. Законодатели-республиканцы критикуют Белый дом за то, что он не предлагает Конгрессу "ни внятной стратегии, ни цели, ни сроков" по вопросу оказания Украине американской помощи, отмечается в статье.

Кроме того, продолжает издание, среди сторонников как республиканцев, так и демократов интерес к Украине ослабевает. Опросы показывают, что большинство американцев по-прежнему считают, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину, но с каждым месяцем растет число тех, кто требуют сократить эту помощь. При этом все больше крайне левых демократов выражают обеспокоенность по поводу объема этой поддержки.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Согласно анализу, приведенному газетой, в случае одобрения этих средств общий объем американской помощи Киеву с начала специальной военной операции РФ составит $135 млрд.