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Интерфакс-АВН

В КСИР уверены, что иранская гиперзвуковая ракета "Фаттах" способна преодолеть ПРО Израиля

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Пуск ракеты системы Iron Dome
Пуск ракеты системы Iron Dome.
Источник изображения: popularmechanics.com

Дубай. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Разработанная Ираном гиперзвуковая баллистическая ракета "Фаттах" сможет пройти сквозь противоракетную оборону Израиля, заявил заместитель командующего по оперативным вопросам Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан.

"Я с уверенностью говорю вам, что противоракетные системы Израиля являются устаревшими в противостоянии с ракетой "Фаттах", - сказал он в интервью агентству "Тасним".

По его словам, Иран наладил массовое производство этих ракет с дальностью полета 1,4 тыс. км. При этом он упомянул, что Иран ведет разработку новых моделей гиперзвуковых ракет.

Он отметил, что ранее по распоряжению руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи иранские военные ограничили радиус полета своих ракет 2 тыс. км, однако для Ирана не представляет проблемы увеличить его.

Бригадный генерал добавил, что в данный момент иранские специалисты ведут работы над улучшением качеств нынешних ракет с возможностью ударов на расстоянии в 2 тыс. км.

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Иран
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ГЗЛА
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