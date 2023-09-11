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ТАСС

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота зашел в Карское море

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

По данным пресс-службы СФ, с начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 4 900 морских миль

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ), выполняющий задачи обеспечения безопасности на Северном морском пути (СМП), зашел в Карское море. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе СФ.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения СФ во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", действующая в Арктике, пройдя маршрутом севернее архипелага островов Новая Земля, продолжила выполнение задач арктического похода в Карском море", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 4 900 морских миль. В Карском море особое внимание будет уделяться мониторингу ледовой обстановки. На трассе СМП моряки СФ продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Карского моря в соответствии с планами дальнего похода.

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки СФ по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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