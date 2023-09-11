Войти
ИноСМИ

В Италии траты на Украину назвали безумием и призвали "подумать о себе"

337
0
0
Лидер правоцентристской партии Братья Италии Джорджия Мелони выступает на митинге в Анконе, Италия. 23 августа 2022 года.
Лидер правоцентристской партии Братья Италии Джорджия Мелони выступает на митинге в Анконе, Италия. 23 августа 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Domenico Stinellis

Решение итальянского правительства принять на себя обязательства, связанные с военной помощью Украине, вытягивает из бюджета страны немалые деньги, пишет FQ. Италия сейчас испытывает большие трудности из-за инфляции, пишет автор статьи. И эти средства ей бы сейчас очень пригодились, но власти выбрали другой путь.

На четыре миллиарда больше выделено в 2023 г. на расходы Министерства обороны Италии. И это происходит в стране, которая изо всех сил пытается сохранить работу отделений неотложной помощи. Такова цена конфликта на Украине. Это четко подтвердил два дня назад заместитель министра обороны Маттео Перего ди Кремнаго (Matteo Perego di Cremnago), член партии "Вперед, Италия", выступая перед Комитетом обороны Палаты депутатов, где обсуждался отчет об исполнении госбюджета за 2022 финансовый год — документ, представляющий собой анализ результатов управления государственными деньгами, который ежегодно подается на утверждение парламентом.

На заседании Перего рассказал, что за один год ассигнования на оборону увеличились с 25,5 до 29,5 миллиарда. "Необходимо соотнести подобное увеличение расходов, — утверждает он, — с одной стороны, с ростом цен, вызванным инфляцией, а с другой — с обязательствами, взятыми на себя Италией в рамках укрепления различных подразделений НАТО, развернутых на восточной границе ЕС вследствие российско-украинского конфликта". В переводе на простой язык это означает, что международные обязательства, связанные с военным конфликтом, вытягивают деньги, и немалые.

В комитете Демократической партии и "Движения пяти звезд" воздержались от голосования по предложенному большинством голосов бюджетному отчету, а затем проголосовали против корректировки бюджета на 2023 финансовый год. Но главное — это те самые дополнительные миллиарды, которые стали следствием затянувшегося конфликта и инфляции. Это та цена, которую платит итальянское правительство, избравшее линию всенепременной военной поддержки Украины. Расплачиваться за это тяжело даже премьер-министру Джордже Мелони (Giorgia Meloni). Вчера на пресс-конференции она призвала изменить старые правила Европейского пакта стабильности. Причиной этого стали именно "вопросы обороны, которые возникают в связи с конфликтом на Украине". Итальянское правительство хотело бы "освободить" эти инвестиции от ограничений, "потому что Европа не может просить придерживаться определенных стратегий, а затем не считаться с этим".

В итоге бюджетный отчет в изложении члена партии "Вперед, Италия" заставляет задуматься в широком смысле о том, как и зачем тратить миллиарды на вооружение. Вот что об этом сказал Артуро Скотто (Arturo Scotto), депутат от Демократической партии (ДП): "Эти цифры подтверждают, что нам необходимо глубже вникнуть в то, о чем справедливо говорила Элли Шляйн (Elly Schlein). Сейчас уже не время для перевооружения отдельных стран. Нужно думать об общеевропейской обороне, о совместной политике безопасности".

И, очевидно, речь идет о заявлении, сделанном несколько дней назад секретарем ДП Элли Шляйн, поддержавшей решение Германии отложить на пять лет увеличение военных расходов до 2% ВВП, к которому давно призывает НАТО.

Эти заявления пришлись не по вкусу другому крупному деятелю ДП, бывшему министру обороны Лоренцо Гуэрини (Lorenzo Guerini), который с трибуны Национального собрания Демпартии в Равенне призвал к проведению "дискуссии в партии, прежде чем принимать решение по этому вопросу".

Италия отложила увеличение расходов на оборону до 2028 года, "но с такими тратами на военные нужды есть риск, что это произойдет раньше", — опасается Скотто. "Эти дополнительные миллиарды я бы хотел видеть в расходах на здравоохранение", — добавил он. То есть на тот сектор, по которому левоцентристы обещают давить на правительство в ближайшие месяцы как в парламенте, так и за его пределами. Тем временем Марко Пеллегрини (Marco Pellegrini), депутат от "Движения пяти звезд" и член Комитета по обороне, заявил: "Я присутствовал при оглашении депутатом Перего этих цифр и могу сказать, что это безумие — тратить такие деньги в то время, когда страна переживает серьезные трудности. Нам нужны меры по перераспределению ресурсов, но вместо этого..."

Вместо этого правительство пошло по другому пути и не намерено с него сворачивать.

Автор статьи: Лука де Каролис (Luca de Carolis)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Украина
Продукция
L-410
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.01.2023
В США заявили, что ЕС замалчивает проблемы "во имя солидарности с Украиной"
10.01.2023
Аналитики Запада: НАТО в конфликте с коалицией КНР-РФ-Иран-КНДР проиграет
26.04.2017
Равнение на Швейка
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков