В Италии траты на Украину назвали безумием и призвали "подумать о себе"

Решение итальянского правительства принять на себя обязательства, связанные с военной помощью Украине, вытягивает из бюджета страны немалые деньги, пишет FQ. Италия сейчас испытывает большие трудности из-за инфляции, пишет автор статьи. И эти средства ей бы сейчас очень пригодились, но власти выбрали другой путь.

На четыре миллиарда больше выделено в 2023 г. на расходы Министерства обороны Италии. И это происходит в стране, которая изо всех сил пытается сохранить работу отделений неотложной помощи. Такова цена конфликта на Украине. Это четко подтвердил два дня назад заместитель министра обороны Маттео Перего ди Кремнаго (Matteo Perego di Cremnago), член партии "Вперед, Италия", выступая перед Комитетом обороны Палаты депутатов, где обсуждался отчет об исполнении госбюджета за 2022 финансовый год — документ, представляющий собой анализ результатов управления государственными деньгами, который ежегодно подается на утверждение парламентом.

На заседании Перего рассказал, что за один год ассигнования на оборону увеличились с 25,5 до 29,5 миллиарда. "Необходимо соотнести подобное увеличение расходов, — утверждает он, — с одной стороны, с ростом цен, вызванным инфляцией, а с другой — с обязательствами, взятыми на себя Италией в рамках укрепления различных подразделений НАТО, развернутых на восточной границе ЕС вследствие российско-украинского конфликта". В переводе на простой язык это означает, что международные обязательства, связанные с военным конфликтом, вытягивают деньги, и немалые.

В комитете Демократической партии и "Движения пяти звезд" воздержались от голосования по предложенному большинством голосов бюджетному отчету, а затем проголосовали против корректировки бюджета на 2023 финансовый год. Но главное — это те самые дополнительные миллиарды, которые стали следствием затянувшегося конфликта и инфляции. Это та цена, которую платит итальянское правительство, избравшее линию всенепременной военной поддержки Украины. Расплачиваться за это тяжело даже премьер-министру Джордже Мелони (Giorgia Meloni). Вчера на пресс-конференции она призвала изменить старые правила Европейского пакта стабильности. Причиной этого стали именно "вопросы обороны, которые возникают в связи с конфликтом на Украине". Итальянское правительство хотело бы "освободить" эти инвестиции от ограничений, "потому что Европа не может просить придерживаться определенных стратегий, а затем не считаться с этим".

В итоге бюджетный отчет в изложении члена партии "Вперед, Италия" заставляет задуматься в широком смысле о том, как и зачем тратить миллиарды на вооружение. Вот что об этом сказал Артуро Скотто (Arturo Scotto), депутат от Демократической партии (ДП): "Эти цифры подтверждают, что нам необходимо глубже вникнуть в то, о чем справедливо говорила Элли Шляйн (Elly Schlein). Сейчас уже не время для перевооружения отдельных стран. Нужно думать об общеевропейской обороне, о совместной политике безопасности".

И, очевидно, речь идет о заявлении, сделанном несколько дней назад секретарем ДП Элли Шляйн, поддержавшей решение Германии отложить на пять лет увеличение военных расходов до 2% ВВП, к которому давно призывает НАТО.

Эти заявления пришлись не по вкусу другому крупному деятелю ДП, бывшему министру обороны Лоренцо Гуэрини (Lorenzo Guerini), который с трибуны Национального собрания Демпартии в Равенне призвал к проведению "дискуссии в партии, прежде чем принимать решение по этому вопросу".

Италия отложила увеличение расходов на оборону до 2028 года, "но с такими тратами на военные нужды есть риск, что это произойдет раньше", — опасается Скотто. "Эти дополнительные миллиарды я бы хотел видеть в расходах на здравоохранение", — добавил он. То есть на тот сектор, по которому левоцентристы обещают давить на правительство в ближайшие месяцы как в парламенте, так и за его пределами. Тем временем Марко Пеллегрини (Marco Pellegrini), депутат от "Движения пяти звезд" и член Комитета по обороне, заявил: "Я присутствовал при оглашении депутатом Перего этих цифр и могу сказать, что это безумие — тратить такие деньги в то время, когда страна переживает серьезные трудности. Нам нужны меры по перераспределению ресурсов, но вместо этого..."

Вместо этого правительство пошло по другому пути и не намерено с него сворачивать.

Автор статьи: Лука де Каролис (Luca de Carolis)