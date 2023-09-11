Российский военный увидел в возможной передаче Украине ATACMS угрозу для Крыма

Если США поставят Украине армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS, то Киев, скорее всего, будет их использовать для ударов по Крыму. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Также специалист рассказал об особенностях американских ракет.

«Это ракета дальностью как минимум 300 километров. В принципе, это серьезное дальнобойное оружие, которое стреляет из установки HIMARS», — сообщил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, передача ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ) не сможет повлиять на ход спецоперации, но может создать определенную напряженность в действиях противовоздушной обороны России. «С подобными дальнобойными ракетами наши научились работать, и их будут сбивать, хотя есть определенные сложности. Как я понимаю, вопрос о поставках еще решается», — заключил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена планирует впервые отправить Киеву армейские тактические ракеты дальнего радиуса ATACMS. При этом отмечалось, что власти США еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Позднее представитель совета по национальной безопасности Белого дома не смог подтвердить наличие планов поставить Украине ATACMS.