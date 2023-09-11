Forbes: датские военные взяли из музеев танки Leopard для обучения украинцев

Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге.

По данным журнала, эти экземпляры, по всей видимости, были в лучшем состоянии, чем более 100 машин, стоящих на вооружении армии королевства

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Дании позаимствовали шесть танков Leopard 1А5, выставленных в музеях страны, для обучения украинских военных. Об этом сообщает журнал Forbes.

По его данным, три датских музея предоставили военнослужащим страны шесть танков, "чтобы обучение могло начаться незамедлительно". Журнал уточняет, что экземпляры, находившиеся в музейных собраниях, по всей видимости, были в лучшем состоянии, чем более 100 машин, стоящих на вооружении армии королевства.

В Минобороны Дании 8 сентября сообщили, что партия из первых 10 датских танков Leopard 1A5 прибыла на территорию Украины.