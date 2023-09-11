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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 23:12 по времени Восточного побережья США (в субботу в 06:12 мск). Примерно через час космические аппараты были выведены на орбиту.

Это 106-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 37-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

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Австpалия
США
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SpaceX
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Falcon РН
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