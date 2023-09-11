Армия Азербайджана начала переброску к армянской границе военной техники с тактическими символами в виде перевёрнутой буквы А

Источник изображения: topwar.ru

Тревожные сообщения приходят из района армяно-азербайджанской границы. Стало известно о том, что азербайджанская армия несколько часов назад начала переброску достаточно крупных сил в этот район. Перед этим был проведён крупный сбор с военнослужащими запаса армии Азербайджана.

Азербайджанское министерство обороны сообщило, что в ходе сборов с военнообязанными был проведён комплекс занятий по боевой подготовке, разъяснены правила обращения с оружием. При этом заявлено, что после сборов военнообязанные были отправлены домой.

Внимание пользователей привлёк к себе момент, состоящий в том, что на выдвинувшейся в сторону армянской границы военной технике нанесены тактические символы. Это перевёрнутая заглавная буква А.

В связи с этим появились рассуждения о том, что масштабные боевые действия за Нагорный Карабах (Арцах) могут возобновиться в любой момент.

Источник изображения: topwar.ru

Ситуацию разогревает и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который решил провести совместные армяно-американские учения, а перед этим обвинил Россию в том, что она якобы «недостаточно обеспечивает армянскую безопасность». Пашинян также заявил, что теперь он намерен поменять курс, при котором Армения надеется исключительно на помощь России. Вполне вероятно, что такой риторикой Пашинян априори собирается переложить с себя ответственность за фактическую сдачу Карабаха, чтобы потом выставить виновной Россию.

Одновременно с азербайджанскими войсками активность начали проявлять и войска Армении и Нагорного Карабаха.

Комментарий относительно ситуации в регионе от Минобороны Азербайджана:

8 сентября в 19:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района. В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей Армии, проводимые работы были немедленно остановлены.

Какие «неотложные меры» использовались, ведомство не сообщает.