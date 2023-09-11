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РИА Новости

Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Для проверки стекла кабин Су-34 создан и испытан военными комплекс с нейросетью

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Для проверки стекла кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 создан новейший лазерный комплекс с нейросетью, он уже прошел войсковую апробацию, рассказали журналистам в Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.

"Новый комплекс обеспечивает точное определение дефектов в остеклении фронтовых бомбардировщиков и точное определение степени опасности этих дефектов. В настоящее время создан экспериментальный образец комплекса, который прошел войсковую апробацию на одном из военных аэродромов при оценке технического состояния остекления кабин самолетов оперативной тактической авиации", - рассказал представитель академии.

Офицер уточнил, что время проверки одного самолета с новой системой занимает всего 3-5 минут – это время необходимое для создания избыточного давления в кабине Су-34.

Программно-аппаратный комплекс "Спекл" выявляет дефекты остекления кабин Су-34 с помощью анализа отраженного от остекления лазерного луча в процессе нагнетания давления в кабине. Нейросеть в составе комплекса позволяет исключить возможные помехи, такие как, например, блики от ламп освещения в самолетном ангаре.

По словам разработчиков, комплекс позволит, в частности, исключить возможность разрушения остекления кабины Су-34 в полете из-за его износа.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые авиаракеты.

Эти самолеты активно применяются российскими Воздушно-космическими силами в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
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