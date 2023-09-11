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Известия.ru

СМИ сообщили о планах США предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса ATACMS

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/WonYong~commonswiki

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправить на Украину ракеты дальнего радиуса ATACMS. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей американских властей.

«Администрация президента США, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS», — говорится в публикации.

Один из источников издания сообщил, что ракеты уже «на столе» и, вероятно, будут включены в предстоящий пакет военной помощи. Но он уточнил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ATACMS.

Ранее, 8 сентября, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ. Он полагает, что благодаря этому можно снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.

До этого, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской армии недостаточно оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому будет тяжело без помощи стран Запада. Он добавил, что Киев пытается получить от западных стран различное дальнобойное оружие.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Россия
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Украина
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