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В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Мощное орудие боевой машины пехоты БМП-3 российской армии может одним выстрелом уничтожить легкую бронетехнику Вооруженных мил Украины (ВСУ). Об этом и других успехах БМП-3 в зоне СВО рассказал заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов, передает РИА Новости.

По словам Хромова, российская боевая машина пехоты полностью оправдала себя на фронте, учитывая все типы боеприпасов, которые там применяют. Так, при прямом попадании 100-миллиметрового осколочно-фугасного выстрела «Вишня» БМТ-2 или БТР противника полностью уничтожаются.

«Тип противотанкового выстрела — 100-миллиметровая ракета "Аркан" — по отзывам военных, успешно поражает бронетехнику противника», — добавил представитель компании-разработчика.

В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, которая позволяет запускать противотанковые ракеты, автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметы. Ранее сообщалось, что выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 — решеток и бронеэкранов — вырос в 30 раз с 2022 года.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2А72
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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