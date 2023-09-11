Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России, следуя новой тактике по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники противника, выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 9 сентября показало работу «Аллигаторов» в небе.

«Спасибо конструкторам нашим, создателям бортового комплекса обороны, а помимо этого сейчас применяем такую тактику, что работаем с максимальной дальности — наши авиационные средства поражения позволяют. Мы не заходим в зону поражения средств ПВО противника», — объяснил командир вертолета.

По его словам, пехота помогает в небе ничуть не меньше, чем на земле. Они препятствуют выдвижению диверсионных групп ВСУ, которые по радиоперехватам планируют работать по армейской авиации. Пехотинцы их быстро уничтожают, позволяя экипажам вертолетов «посвободнее работать для тех, кто на передовой».

«По закрытым каналам связи взаимодействуем, находимся под управлением как наводчиков, так и наземных пунктов управления. С нами также ходит экипаж поисково-спасательного обеспечения Ми-8 с группой прикрытия», — добавил командир Ка-52.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, напомнили в Минобороны.

7 сентября индийская газета Hindustan Times в своем YouTube-канале сообщила, что российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских военных. Оснащенные управляемыми ракетами вертолеты ликвидировали множество бронетехники ВСУ, отметили в сюжете.

До этого, 22 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронемашину ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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