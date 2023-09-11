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ТАСС

В США некоторые республиканцы выступили против прекращения помощи Украине

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Линдси Грэм
Линдси Грэм.
Источник изображения: AP Photo / Andrew Harnik

Сенатор Линдси Грэм считает, что такой шаг может привести к "хаосу в мире"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Некоторые республиканцы в Сенате Конгресса США выступили против плана спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не включать средства на оказание помощи Украине в инициативу о краткосрочном продлении финансирования американского правительства. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Times.

Как отмечает издание, "Маккарти планирует исключить дальнейшее финансирование Украины из законопроекта о расходах на краткосрочную перспективу, но его коллеги-республиканцы в верхней палате относятся к данному шагу настороженно". Об этих намерениях спикера Палаты представителей ранее на этой неделе сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

В публикации The Washington Times отмечается, что "некоторые законодатели-республиканцы в Сенате выражают поддержку Маккарти <...>, но не хотят исключать средства для Украины" из инициативы, направленной на предотвращение потенциальной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), в частности, заявил журналистам издания, что выступает против "отключения Украины" от американской помощи. По его версии, это приведет к "хаосу в мире".

Сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) заявил, что считает целесообразными инициативы Маккарти, направленные на сокращение государственных расходов, но против сокращения помощи Киеву. Он подчеркнул, что "поддерживает содействие Украине", поскольку это якобы "отвечает национальным интересам" США.

Федеральному правительству США придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. Члены Конгресса также могут одобрить резолюцию, которая позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций по принятию полноценного бюджета.

Как отмечал ранее портал Punchbowl News, республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского законодательного органа, хотят выделить дополнительно несколько миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. При этом они намерены оставить в проекте резолюции без внимания предоставление Украине помощи, о которой просит Белый дом. Такой шаг может привести к новым разногласиям с президентом-демократом Джо Байденом и его однопартийцами, имеющими большинство в Сенате Конгресса. Республиканцы в верхней палате законодательного органа намерены до конца месяца принять предложенный Административно-бюджетным управлением Белого дома проект о продлении финансирования правительства, который включает $40 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, обеспечение охраны американских границ и помощь Украине.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров. 

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Страны
США
Украина
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