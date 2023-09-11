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РИА Новости

БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик

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БМП-3 в зоне СВО
БМП-3 в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Курганмашзавод": БМП-3 уничтожает легкую бронетехнику Украины с одного выстрела

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская боевая машина пехоты БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

Комплекс вооружения БМП-3, отметил он, полностью оправдал себя в зоне спецоперации, с учетом всех применяемых типов боеприпасов, как 30-миллиметровых, так и 100-миллиметровых, включая осколочно-фугасный выстрел "Вишня" и управляемые ракеты "Аркан".

"100-миллиметровый осколочно-фугасный выстрел "Вишня" при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению", - отметил Хромов.

Он добавил, что ПТУР "Аркан" в свою очередь позволяет поражать танки противника, однако его эффективность зависит от того, в какую проекцию украинского танка пришлось попадание.

"Данный тип противотанкового выстрела – 100-миллиметровая ракета "Аркан", – по отзывам военных, успешно поражает бронетехнику противника", - уточнил Хромов.

БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде – до 9,5 километров в час.

Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может перевозиться самолетами и десантными кораблями.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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