SwebbTV: власти Швеции все глубже втягивают страну в украинский конфликт

Швеция все глубже втягивается в конфликт с Россией, заявил обозреватель Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV. По его словам, стране ведет себя так, будто бы уже стала членом НАТО, посылая на Украину свое самое современное оружие. Последствия этих действий практически неминуемы, считает он.

Западные державы готовятся отправке солдат на опосредованную войну против России на Украине, считает писатель и ведущий Магнус Стенлунд. Украина с треском провалилась на поле боя, но выиграла информационную войну на Западе. Поэтому большинство граждан по-прежнему верят господствующим СМИ и их “повестке” насчет конфликта.

Украина может вскоре получить от Швеции истребители Jas 39 Gripen. А следующим шагом Запада может стать отправка войск. Это перекликается с предостережением Такера Карлсона, что США вступят в войну с Россией в течение года. Эскалация происходит постепенно, шаг за шагом. Стенлунд считает, что Швеция действует так, “словно мы уже вступили в НАТО”.

“От наших нынешних действий риск втягивания Швеции в этот конфликт лишь увеличивается, — считает Магнус Стенлунд. — Последствия практически неминуемы”.

Опосредованная война с Россией оказалась настолько гибельной для Украины, что страна выживает сугубо за счет финансовой поддержки Запада и уже испытывает острую нехватку мужчин, готовых и способных сражаться.

“Бойня украинских мужчин — самое циничное явление современности”, говорил Магнус Стенлунд ранее.

В середине августа правительство заявило, что выделит Украине дополнительно 3,4 миллиарда шведских крон. Платить за это, разумеется, предстоит шведским налогоплательщикам.

Политический обозреватель телеканала TV4 Ульф Кристофферсон подчеркнул, что речь идет об “огромных суммах” — настолько значительных, что они неминуемо скажутся на благосостоянии самих шведов.

“Платить за это придется налогоплательщикам. Наша щедрая помощь Украине отразится на наших кошельках”, — сказал Кристофферсон.

Но в одном Украина выиграла — в медиавойне. Именно поэтому европейские политики продолжают распространять украинскую пропаганду и наводнять страну оружием.

Так, в Швеции социал-демократы хотят отправить на Украину истребители Jas 39 Gripen.

“Именно ради этого и ведется медиавойна, в этом и есть вся ее суть — чтобы получить именно такой отклик, — считает Магнус Стенлунд. — Ситуация уже зашла настолько далеко, что уже видно, к чему все идет. Такими темпами мы скоро отправим и своих солдат”.

И Швеция все глубже втягивается в кровавое противостояние, отмечает Стенлунд.

“Последствия могут быть самые разные. Но мы ведем себя так, будто это ничем не грозит. А ведь это даже не обсуждается, никакой общественной дискуссии не ведется. Все говорят лишь о том, что мы обязаны помочь Украине и что для нас это важно с нравственной точки зрения. Но ведь речь идет сугубо об Украине, и ни слова о Швеции!”, — рассуждает Стенлунд.

“Мы оказались в худшей из возможных ситуаций, — продолжает Магнус Стенлунд — Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть. Это касается и ракет Robot 90. Наконец, многое в решении Швеции насчет НАТО не было вынесено на всеобщее обсуждение граждан. Все это делалось без какой бы то ни было стратегии. А сейчас мы во всех отношениях действуем так, словно мы уже в НАТО. Мы так или иначе пытаемся обойти вниманием тот факт, что официального членства нам наверняка придется ждать еще несколько лет, если до него вообще дойдет. А мы все равно ведем себя так, будто мы уже в НАТО”, — заключил Стенлунд.

Магнус Стенлунд — экономический и политический обозреватель Swebbtv. В прошлом кредитный аналитик в ряде крупнейших шведских банках.