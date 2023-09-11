ABC: США могут включить ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Украине

Телеканал отмечает, что планы Вашингтона по этому типу вооружений могут измениться

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Тактические баллистические ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, этот вопрос находится на рассмотрении в американской администрации, сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники.

"Они будут направлены", - сказал ABC чиновник США, однако отметил, что планы Вашингтона по этому типу вооружений могут поменяться. Еще одно должностное лицо американской администрации добавило, что сейчас вопрос поставок ATACMS "находится на рассмотрении" и что их могут передать киевским властям уже в следующем пакете военной помощи.