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ТАСС

ABC: США могут включить ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Украине

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Источник изображения: Roman Chop via AP, File

Телеканал отмечает, что планы Вашингтона по этому типу вооружений могут измениться

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Тактические баллистические ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, этот вопрос находится на рассмотрении в американской администрации, сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники.

"Они будут направлены", - сказал ABC чиновник США, однако отметил, что планы Вашингтона по этому типу вооружений могут поменяться. Еще одно должностное лицо американской администрации добавило, что сейчас вопрос поставок ATACMS "находится на рассмотрении" и что их могут передать киевским властям уже в следующем пакете военной помощи. 

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Страны
США
Украина
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