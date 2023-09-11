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ТАСС

Второй спутник "Арктика-М" запустят в середине декабря

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Аппарат обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запуск метеорологического космического аппарата (КА) "Арктика-М" № 2 запланирован на середину декабря 2023 года. Об этом сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Запуск КА "Арктика-М" № 2 запланирован на середину декабря", - говорится в сообщении.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос) сообщалось, что аппарат "Арктика-М" № 2 находится в завершающей стадии изготовления. Тогда отмечалось, что запуск спутника запланирован на декабрь.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. В декабре 2022 года в НПО имени Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. 

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НПО Лавочкина
Роскосмос
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Арктика
Байконур
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