Вашингтон не впервые "помогает" Киеву, отправляя ему страшное оружие, которое опустошает страну, сообщает Haiwainet. Эти решения срывают с США маску "добродетелей". Очевидно, что за их поддержкой стоят корыстные интересы, в погоне за которыми Америка погружает украинцев в ночной кошмар, пишет автор.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно приехал в украинскую столицу, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Во время своего визита Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов. В тот же день американское Министерство обороны объявило, что впервые передаст ВСУ бронебойные снаряды с обедненным ураном. Вооруженные действия на Украине длятся уже более полутора лет, и признаков снижения напряженности до сих пор не появилось. Чтобы реализовать собственные интересы, Соединенные Штаты по-прежнему раздувают пламя конфликта, накачивая союзницу деньгами и оружием.

Это четвертый визит Блинкена на Украину после начала кризиса и шестой с тех пор, как он стал госсекретарем США. Стоит особо отметить, что в этот раз поездка высокопоставленного чиновника была неофициальной и не планировалась заранее. Помимо встречи с Зеленским, Блинкен также провел переговоры с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими. По сообщениям американских СМИ, обещанная госсекретарем помощь на сумму более 1 миллиарда долларов включает также 175 миллионов в виде военной поддержки. В день приезда Блинкена Пентагон объявил, что в рамках указанного пакета военной помощи Соединенные Штаты отправят Украине 120-миллиметровые бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Это решение Вашингтона вызвало большую обеспокоенность в международном сообществе. Боеприпасы с обедненным ураном обладают высокими бронебойными характеристиками, однако содержащиеся в них радиоактивные элементы еще долгое время загрязняют окружающую среду и наносят вред людям. По данным неправительственной Международной коалиции по запрету уранового оружия, проглатывание или вдыхание пыли от обедненного урана может оказаться опасным для здоровья и даже провоцировать рак и врожденные дефекты у младенцев. Соединенные Штаты использовали этот вид снарядов во время войны в Персидском заливе 1990 года и войны в Ираке в 2003 году, а НАТО сбрасывала их на Косово в 1999 году, в результате чего Ирак и Балканы пострадали от радиоактивного излучения.

Это не первый случай, когда США поставляют Украине оружие, которое может возыметь серьезные негативные последствия. В июле этого года Белый дом объявил о своем согласии передать Киеву кассетные боеприпасы, что вызвало серьезные возмущения в международном сообществе. За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты использовали этот тип снарядов в Юго-Восточной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане, и по сей день неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для местного населения (кассетные снаряды разрываются, образовывая множество суббоеприпасов, многие из которых могут не сработать и взорваться уже позже. — Прим. ИноСМИ). Вполне вероятно, что в будущем у украинского народа останется лишь бесплодная опустошенная земля, — загрязненная радиоактивной пылью, усеянная неразорвавшимися кассетными и другими бомбами, а также тысячами противопехотных мин.

Подобные действия почти полностью сорвали с США маску "благодетеля, делающего все во имя украинцев". Фактический инициатор этого кризиса, Вашингтон никогда не заботился о свободе и независимости союзницы. Все, что ему нужно, — это чтобы Киев был послушной пешкой, инструментом геополитического сдерживания, который способен привести к полному "поражению" Москвы, даже если цена этого — борьба "до последнего украинца". С самого начала боевых действий Соединенные Штаты непрерывно подливали масла в огонь, устраивали провокации и накладывали санкции [на Россию], явно опасаясь, что конфликт "затухнет". Их попытки нагреть руки на чужом горе давно очевидны всему миру. Чтобы не дать борьбе завершиться, США постоянно "переливают кровь" Украине, по объему военной помощи союзнице они занимают первое место в западном мире. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл 6 сентября откровенно заявил, что поддержка Киева подразумевает "ослабление одного из самых важных стратегических соперников Соединенных Штатов без единого выстрела".

Поскольку количество вооружений и техники, поставляемых Вашингтоном Киеву, продолжает расти, американские торговцы оружием зарабатывают колоссальные средства. В отчете Национального фонда поддержки демократии (NED) от января этого года говорится, что Соединенные Штаты получили по меньшей мере 21,7 миллиарда долларов прямой финансовой выгоды от украинского конфликта. По данным Агентства сотрудничества в области обороны и безопасности Минобороны США, количество и стоимость оружия, утвержденного Белым домом для продажи союзникам по НАТО в 2022 году, увеличились почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Что касается огромного военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, то, пока конфликт продолжается, он продолжает набивать карманы. Американский пацифист и активист, политический обозреватель Джимми Дор, присутствовавший на антивоенном митинге в феврале этого года, во всеуслышание заявил: "Известно ли вам, что мы можем положить конец украинскому конфликту дипломатическими средствами уже сегодня? Но наши политики хотят, чтобы торговцы оружием продолжали зарабатывать деньги, ведь в обмен те обеспечивают постоянный поток пожертвований [политикам]".

Британская газета Financial Times в статье под заголовком "Соединенные Штаты будут главным победителем в украинском кризисе" написала: "Неважно, с точки зрения экономики или политики безопасности, больше всех от последствий кризиса выигрывают США". Конфликт, продолжающийся более 500 дней, стал серьезной гуманитарной катастрофой для региона. Если Америка действительно хочет "защитить украинский народ", ей следует эффективно способствовать поиску пути к мирному урегулированию вооруженных действий, а не обострять напряженность из собственных эгоистических интересов, погружая людей, которые и так уже борются с многочисленными трудностями, в даже более пугающий ночной кошмар.

Автор: Не Шуи (聂舒翼)