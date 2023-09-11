Отбить пыл: ВФУ не могут продвинуться на запорожском направлении

Сколько военнослужащих Украина потеряла в районе Вербового

Очередные атаки вооруженных формирований Украины были отбиты 8 сентября в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Здесь они потеряли до 40 военнослужащих. По словам экспертов, украинские боевики не могут продвинуться на запорожском направлении, хотя бросают все имеющиеся силы вперед. В то же время российские войска на купянском направлении улучшили свое положение по переднему краю.

Бои под Вербовым

На запорожском направлении было отбито пять контратак ВФУ в районе населенного пункта Вербовое, сообщили 8 сентября.

Российские войска уверенно держат позиции, и ВФУ не могут продвинуться на этом направлении, хотя бросают все имеющиеся силы вперед, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Шурыгин. По его словам, для них это очень важно, потому что времени, чтобы чего-то достичь в ходе контрнаступления, остается всё меньше.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Источник изображения: iz.ru

— Вербовое, Клещеевка, Работино, Урожайное — это основные точки, куда Украина бросает все силы, что у нее есть. Важно отметить, что Работино, которое они называют чуть ли не ключевым пунктом, — они там наступают уже 90 суток. За это время они прошли 9 км. Это значит, что средний темп наступления — меньше 100 м в сутки. При этом потери, которые они несут, — порядка 100 человек в день — говорят о том, что за каждый квадратный метр они отдают по человеку. И когда они сообщают, что почти прорвали русскую оборону, почему-то не упоминают Работино, которое они так еще и не взяли. До Токмака, который является целью их наступления, еще 22 км.

ВФУ за сутки потеряли на этом направлении до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Акация», боевую машину РСЗО «Град», а также станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-АД», перечислили в Минобороны РФ.

Атаки отражены

Российские войска в течение суток продолжали отбивать атаки ВФУ на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском направлениях, сообщили 8 сентября в Минобороны РФ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 12 атак подразделений ВФУ, а также 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Васильевка и Веселое в ДНР.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВФУ.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также отразили три атаки бригады ВФУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки штурмовых групп ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВФУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 38-й механизированной бригады украинских сил.

Также уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВФУ.

На этих направлениях противник потерял свыше 600 боевиков и 42 единицы техники, включая танк, орудие FH-70, две станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-АД», а также четыре артиллерийские системы М777 и противотанковое орудие «Рапира».

Самодельное орудие

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота разработали и создали необычное орудие, теперь по «опорнику» ВФУ ведется огонь из спаренной 30-миллиметровой пушки. Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, на что способна сухопутная военная машина МТ-ЛБ с артиллерийской корабельной башней в зоне спецоперации.

— Такая машина могла родиться только в морской пехоте. Это МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) — абсолютно сухопутная техника, ну а сверху установлено орудие, которое называется 2М-3М — 30-миллиметровая спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка. Теперь она воюет в морской пехоте, — рассказал корреспондент.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Механик-водитель МТ-ЛБ с позывным Затон рассказал, что идея совместить морское орудие с вездеходом появилась уже во время спецоперации. Так как применение «водных пушек» невозможно, из-за скорости самолетов наши военнослужащие решили применять их в наземных целях.

По словам заместителя командира взвода с позывным Урал, работают орудием в основном по опорным пунктам противника.

— Работает орудие с двух стволов. Дальность у него от 3,5 до 4 км. Работаем над тем, чтобы увеличить дальность, — подытожил боец.

По огневой мощи машина фактически равна двум БМП-2. А полный боекомплект может выкосить лесополосу или превратить в руины любое здание. На дальности 3–4 км раньше в основном использовались минометы, поэтому каждый залп для противника оказывается неожиданностью.

— Стрелять минами из лесополосы нельзя. Приходится выносить позиции из-под растительности. В отличие от тяжелых орудий миномет в лесополосе спрятать очень трудно, хотя это частично тыловая часть. Но тем не менее позиция миномета находится на полуоткрытой местности. Он, конечно, замаскирован, но в случае необходимости ветки откидываются и можно сразу вести огонь, — пояснил корреспондент.

У самоходных зениток таких проблем нет. Сразу после выстрела машина может быстро уехать. А 30-миллиметровые снаряды по мощности способны прикрыть пехоту, а иногда даже и танковые части.

Террористическая атака

Вечером 7 сентября российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать объекты России с помощью БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянском, один из них был уничтожен в воздухе.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 630 бойцов ВФУ и 46 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

В ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВФУ и 100-й бригады теробороны.

Российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 31 украинский БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров