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ТАСС

Новгородская область стала первым регионом очередного отбора кандидатов в космонавты

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Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке
Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Это четвертый открытый отбор, в котором может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация сотрудников научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина провела первичный отбор кандидатов в космонавты в Новгородской области. Это четвертый открытый отбор, в котором может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Новгородская область стала первым регионом, где предварительный этап проходит в виде очных информационных встреч с кандидатами. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского государственного Университета им. Ярослава Мудрого.

"Кандидату в космонавты необходимо иметь гражданство РФ, возраст не более 35 лет, высшее образование - специалитет или магистратура по инженерным, научным или летным специальностям и знание английского языка. Физическая форма должна соответствовать следующим параметрам: вес от 50 до 90 килограммов, рост - от 150 до 190 сантиметров, длина ступни - до 29,5 сантиметра, обхват в груди - 94-112 сантиметров. Важны отсутствие хронических заболеваний и физподготовка, позволяющая сдать нормативы ГТО. По итогам будут отобраны кандидаты, которые пополнят отряд космонавтов Роскосмоса. Университет будет рад участвовать в данной программе наравне с другими организациями Новгородской области", - цитируют в сообщении проректора НовГУ по внешним связям и международной деятельности Анастасию Новикову.

На данный момент в отряде 26 человек. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году - восемь, в 2021 году - четыре. Заявления и документы принимаются до 30 октября этого года. Мероприятия проводятся в рамках развития сотрудничества НовГУ с Роскосмосом.

Делегация центра посетила предприятия промышленности Новгородской области, с которыми НовГУ сотрудничает в сфере подготовки научных и инженерных кадров.

"Мы поставили перед собой задачу: обязательно отобрать космонавта из кандидатов на Новгородской земле. Сегодня посетили два предприятия. Одно из них работает на Роскосмос. Встречались с молодежью - ребята задумались о возможности стать космонавтами. Мы рассказали, как это сделать, как проходит отбор. Надеемся, что в ближайшее время их документы будут в Звездном городке. Нужно на примере Новгородской области мотивировать молодых людей - до этого никто из новгородцев не летал в космос", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям, Героя России Антона Шкаплерова. 

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Страны
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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