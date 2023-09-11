"Это просто какая-то фантастика". Путин о новом проекте РФ в ядерной сфере

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ.

Путин: новый проект российских исследователей в ядерной сфере впечатляет

МОСКВА, 8 сентября/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре фантастикой и подчеркнул его важность для обороноспособности страны.

"Я понимаю, насколько это важно и для экономики, и для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны, с некоторыми достижениями в этой сфере я знаком. И желаю дальнейших успехов", – приводит его слова РИА Новости.

Новый проект впечатляет, "это просто какая-то фантастика", выразил мнение Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Радио Sputnik ранее рассказало, как белорусский лидер Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия.