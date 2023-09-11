Войти
РИА Новости

"Это просто какая-то фантастика". Путин о новом проекте РФ в ядерной сфере

357
0
0
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приволжский федеральный округ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: новый проект российских исследователей в ядерной сфере впечатляет

МОСКВА, 8 сентября/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре фантастикой и подчеркнул его важность для обороноспособности страны.

"Я понимаю, насколько это важно и для экономики, и для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны, с некоторыми достижениями в этой сфере я знаком. И желаю дальнейших успехов", – приводит его слова РИА Новости.

Новый проект впечатляет, "это просто какая-то фантастика", выразил мнение Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Радио Sputnik ранее рассказало, как белорусский лидер Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
14.07.2020
"Тополь-М": как Россия в 1990-е создавала сверхсовременную ракету
13.04.2020
Конвейер в Лесном и стапель на "Севмаше" вновь запустят в понедельник
23.11.2017
Юрий Трутнев: создание ядерного оружия — это особое творчество
01.12.2014
Научная вертикаль в обороне России
29.02.2012
Оборонный разговор на земле святынь
29.02.2012
На бомбах проверено
22.05.2009
Власти выделят допсредства для поддержки ядерно-оружейного комплекса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков