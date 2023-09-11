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ТАСС

Путин заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Алексей Бабушкин/ ТАСС

По словам президента, на Западе "целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России"

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ.

На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра глава государства напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. "Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет", - отметил Путин. "Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили - будет вот так, вот так - все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим", - констатировал президент.

"Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - сказал глава государства.

"Тогда еще (в 2014 году) мы начали думать о том, что сделать для того, чтобы обеспечить суверенитет. Многое сделано, но многое, конечно, еще предстоит сделать", - подчеркнул Путин. 

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Путин Владимир
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