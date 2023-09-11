Уничтожение российскими силами второго танка Challenger 2 за неделю объяснили

Россия в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины уничтожила второй за неделю британский танк Challenger 2, которые не теряли в боях около 30 лет, благодаря противотанковой системе «Корнет». Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам специалиста, стоит учесть, что эти боевые машины нечасто использовались в боевых действиях. Он отметил, что Россия специально тренировала военных, чтобы уничтожать западные танки.

«Когда поступила информация о том, что Запад будет массово поставлять танки Вооруженным силам Украины (ВСУ), у нас были сформированы специальные противотанковые подразделения, которые прошли специальную подготовку. Их учили как конкретно выводить эти танки из строя и таким образом они фактически попадают в разряд уничтоженных», — объяснил он.

Также отечественные противотанковые системы эффективны против боевых машин, подчеркнул Юрий Кнутов.

Еще в советское время у нас имелись очень эффективные противотанковые ракеты. Уже за последние годы появились чисто российские разработки, в частности, противотанковый управляемый комплекс «Корнет». Он способен пробить любую, даже самую мощную броню. Там имеется боевая часть, кроме того, есть возможность отправить сразу две ракеты — одну за другой, тем самым гарантированно уничтожить любую цель Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

«"Корнет" показал себя великолепно во многих локальных конфликтах. Они уже выводили из строя на Ближнем Востоке Leopard 2. Когда возникла возможность уничтожить британский танк Challenger 2, то "Корнет" первой же ракетой превратил эту боевую машину в груду металлолома. Для нас это не означает, что мы добились сверхзначимых результатов, для нас это рутинная работа. Тем самым доказали, что та многослойная броня, которой гордились британцы, на самом деле не предоставляет защиту от наших противотанковых ракет. Я думаю, Challenger и дальше будут гореть, как факелы, как горят сейчас Leopard», — заключил он.

Вооруженные силы России подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области, рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Первую машину российские военные уничтожили 5 сентября в том же регионе около села Работино. Газета The Guardian сообщала, что Challenger 2 потеряли впервые с применения в 1994 году. Издание пишет, что один танк ликвидировали в Ираке в 2003 году, однако это произошло из-за попадания под дружественный огонь.