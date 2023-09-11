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Известия.ru

Власти США запретили Маску запускать Starship до устранения причин аварии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США 8 сентября приняло решение не выдавать предпринимателю и инженеру Илону Маску разрешение на запуск космического корабля Starship, пока не будут устранены последствия неудачного старта в апреле.

«Расследование инцидента с супертяжелым кораблем SpaceX Starship, произошедшего 20 апреля, завершено <…> Окончание расследования не означает возобновления пусков кораблей, SpaceX должна выполнить 63 корректирующих действия для предотвращения подобных аварий в будущем, а также подать заявку на получение новой лицензии от управления гражданской авиации США, которая будет учитывать требования по безопасности и защите окружающей среды», — говорится в заявлении организации.

20 апреля состоялся запуск сверхмощной ракеты Starship, через несколько минут после старта ракета разрушилась. В этот же день Макс анонсировал повторный запуск корабля, а 6 сентября он заявлял о готовности Starship к полету в космос и ожидании одобрения летной лицензии Федерального управления гражданской авиации США.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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