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ТАСС

Индия и США намерены развивать партнерство в области пилотируемой космонавтики

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Страны также планируют усилить координацию в области защиты планеты Земля и космических активов от воздействия астероидов, а также околоземных объектов

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Индия и США намерены углубить партнерство в освоении космического пространства, в том числе в области пилотируемых полетов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена в Нью-Дели в преддверии саммита Группы двадцати (G20).

"С целью углубления нашего партнерства в освоении космического пространства Индийская организация космических исследований [ISRO] и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства [NASA] начали обсуждение условий по развитию потенциала и проведению обучения для организации совместной работы на Международной космической станции в 2024 году и продолжают усилия по завершению разработки стратегических рамок сотрудничества в области пилотируемых космических полетов к концу 2023 года", - говорится в документе.

Стороны также намерены усилить координацию в области защиты планеты Земля и космических активов от воздействия астероидов, а также околоземных объектов. США поддержат участие Индии в процессе обнаружения и отслеживания астероидов через Центр малых планет, отмечается в заявлении.

"Президент Байден поздравил премьер-министра Моди, а также ученых и инженеров Индийской организации космических исследований с исторической посадкой аппарата "Чандраян-3" в районе Южного полюса Луны, а также с успешным запуском первой индийской солнечной миссии Aditya-L1", - указывается в тексте. 

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