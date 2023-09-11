Эксперт рассказал об опасности применения ВСУ снарядов с обедненным ураном

Военный эксперт Кнутов заявил о радиационной угрозе из-за снарядов с обедненным ураном

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном негативно повлияет на радиационный фон в зоне боевых действий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал в пятницу, 8 сентября.

По словам специалиста, сам по себе уран не имеет высокого уровня радиации. Но когда снаряд, изготовленный из обедненного урана, сталкивается с броней или каким-то еще прочным препятствием, образуется урановая пыль.

«Эта пыль осаждается на окружающих предметах, земле, смывается с дождями в грунт, затем накапливается в воде. Человек употребляет эту воду, и у него происходит накопление этой урановой пыли непосредственно в организме. Снаряды эти крайне вредные», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что эти боеприпасы специально поставляются для Abrams и других танков с тем расчетом, чтобы показать эффективность и превосходство зарубежной техники.

«Есть информация, что их периодически применяют. Пока еще данных не так много, чтобы проанализировать эффективность применения (Украиной. — Ред.) этих боеприпасов. Но ущерб экологический будет значительный. Он проявится не сразу, а со временем», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что у России достаточно снарядов из обедненного урана. Если Москва будет вынуждена применить их в ответ на действия Киева, это неблагоприятно отразится на экологической обстановке на Украине.

6 сентября Пентагон официально объявил, что направит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран, которые предназначены для танков Abrams, передает RT. Тогда же Белый дом заявил, что сами танки Abrams вскоре будут отправлены в качестве помощи на Украину.

В этот день Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. Согласно словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на решение украинского конфликта.

До этого, 1 сентября, появилась информация, что США планирует передать 31 танк Abrams Украине.

28 августа в Пентагоне заявили о передаче 3 млн орудий Киеву за полтора года. Сообщалось, что американские власти также помогли Украине получить доступ к возможностям коммерческих технологий, повлиявшим на ситуацию на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.