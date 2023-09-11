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ЦАМТО

Минобороны Дании сообщило о прибытии на Украину первых десяти танков "Leopard-1А5"

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Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге
Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге.
Источник изображения: Constanze Emde / DPA / DW

ЦАМТО, 8 сентября. Первые десять танков "Leopard-1А5", переданные Данией Киеву, прибыли на Украину, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на датское Министерство обороны.

"Десять танков "Leopard-1А5" уже на Украине, и еще несколько в пути", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны Дании.

Справочно:

С начала февраля 2023 года Нидерланды, Германия и Дания совместно реализуют проект безвозмездной передачи ВС Украины не менее 100 танков "Leopard-1A5". Проект открыт для других стран. На начальном этапе планируется вооружить два танковых батальона (около 80 ед.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
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