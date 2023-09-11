Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ

Подоляк: дальнобойное оружие уменьшит мобилизационные процессы на Украине

Дальнобойное оружие необходимо украинской армии, чтобы уменьшить мобилизационные процессы в стране, заявил 8 сентября в интервью телеканалу «24» глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он выразил мнение, что в вопросах мобилизации правильно начинать с оружия.

«Ведь для того, чтобы снизить мобилизационные потребности в стране, минимизировать потери, нам нужно дальнобойное оружие», — сказал Подоляк.

По его словам, к высокоточному оружию можно отнести ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды к HIMARS и тому подобное. Он полагает, что благодаря этому можно снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.

Глава офиса президента Украины также указал на то, что Киеву необходимо увеличивать давление на партнеров по дальнобойному оружию.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской армии недостаточно оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому будет тяжело без помощи стран Запада. Он добавил, что Киев пытается получить от западных стран различное дальнобойное оружие.

Днем ранее, 22 августа, посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет дальнего радиуса действия SCALP. По словам французского президента Эммануэля Макрона, страна будет помогать Украине защищать свою территорию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.