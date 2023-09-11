Войти
Известия.ru

Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ

314
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Подоляк: дальнобойное оружие уменьшит мобилизационные процессы на Украине

Дальнобойное оружие необходимо украинской армии, чтобы уменьшить мобилизационные процессы в стране, заявил 8 сентября в интервью телеканалу «24» глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он выразил мнение, что в вопросах мобилизации правильно начинать с оружия.

«Ведь для того, чтобы снизить мобилизационные потребности в стране, минимизировать потери, нам нужно дальнобойное оружие», — сказал Подоляк.

По его словам, к высокоточному оружию можно отнести ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды к HIMARS и тому подобное. Он полагает, что благодаря этому можно снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.

Глава офиса президента Украины также указал на то, что Киеву необходимо увеличивать давление на партнеров по дальнобойному оружию.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской армии недостаточно оружия, артиллерии и боеприпасов, поэтому будет тяжело без помощи стран Запада. Он добавил, что Киев пытается получить от западных стран различное дальнобойное оружие.

Днем ранее, 22 августа, посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет дальнего радиуса действия SCALP. По словам французского президента Эммануэля Макрона, страна будет помогать Украине защищать свою территорию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
HIMARS
SCALP
Похожие новости
17.08.2023
Остатки кратки: ВФУ вынуждены вводить в бой последние стратегические резервы
08.08.2023
Киев призвал Германию передать дальнобойные ракеты Taurus
13.07.2023
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
13.07.2023
"Хотя бы несколько ракет". В США идут дебаты о поставках Украине ATACMS
12.06.2023
Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы
08.06.2023
Битые части: попытки наступления ВФУ захлебываются третий день подряд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков