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ТАСС

На Украину доставили первую партию из 10 датских танков Leopard 1

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Танк Leopard 1 A5
Танк Leopard 1 A5.
Источник изображения: Morris MacMatzen/ Getty Images

Министерство обороны Дании заявило, что эту технику могут задействовать в "наступлении, которое украинцы еще только начинают"

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Партия из первых 10 датских танков Leopard 1A5 прибыла на украинскую территорию. Об этом заявило Министерство обороны Дании.

"10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи и передают танки Украине", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Дания, Германия и Нидерланды договорились передать Киеву партию танков Leopard 1A5 и обучить украинские экипажи на территории ФРГ в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Копенгаген отправил на украинскую территорию машины Leopard 1A5, стоявшие на вооружении датских ВС до 2005 года. Перед отправкой боевые машины прошли ремонт на германском предприятии Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. В датском оборонном ведомстве также сообщили, что шесть танков временно передали для обучения украинских военных музеи королевства.

Украинские войска уже применяли танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении танков этого типа. 27 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Позднее потерю части германских танков признал главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью газете The Washington Post он, в частности, заметил, что Украина "получила танки не для парадов", а Leopard на поле боя - "это не Leopard, а еще одна цель". 

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