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Известия.ru

В США не знают о судьбе посылаемого на Украину оружия

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spc. Hedil Hernandez

Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине

Сенатор США Джош Хоули заявил, что Вашингтон не знает, как используется оружие, отправленное в Киев. Об этом в пятницу, 8 сентября, в эфире Fox News сообщил американский политик.

«Давайте скажем правду, <…> мы не понимаем, как и для чего оно [оружие] используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», — сказал он.

Хоули отметил, что правительству страны следовало бы следить за тем, как конкретно Украина распоряжается оказываемой ею военной помощью. Сенатор также подчеркнул, что никто не будет следить за этим, так как «никто не захочет говорить правду».

Ранее, 7 сентября, Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $600 млн, которая включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой помощи Украине на общую сумму более $1 млрд, включая более полумиллиарда долларов на помощь в сферах безопасности, противовоздушной обороны и других.

Он добавил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским долгосрочные меры безопасности, которые будут обеспечивать постоянную помощь в области поставок современной военной техники для защиты на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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