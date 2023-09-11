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Стало известно, где в Финляндии разместится база ВВС США

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Истребитель F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: © AP Photo / Wilson Ring

Iltalehti: в финской Лапландии разместится база ВВС США

Переговоры Финляндии и США по вопросам двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) успешно продвигаются, сообщает Iltalehti. Предполагается, что американские ВВС будут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии — то есть аэропорт города Рованиеми.

7 сентября президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) подтвердил на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на территории Финляндии будут присутствовать военные силы США. "Мы много говорим о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о необходимости присутствия НАТО в стране. Соглашение DCA приведет, по крайней мере, к определенному присутствию США на территории Финляндии", — заявил Саули Ниинистё.

Газета Iltalehti уже сообщала ранее, что на территории Финляндии планируется разместить вооружение США. Для размещения американских баз будут выделены отдельные территории.

В подчинении Норфолка

США готовят двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Финляндией, Швецией и Данией. Соглашение о сотрудничестве США и Норвегии уже подготовлено. "У нас хорошая ситуация в том отношении, что Дания и Швеция ведут переговоры о схожем типе соглашения. Мы поддерживаем с ними диалог", — говорит Ниинистё.

Источники в сфере внешней политики и политики безопасности сообщили Iltalehti, что на дипломатическом уровне Финляндия стремится добиться включения Финляндии в подчинение штаба в Норфолке. Норфолк расположен на восточном побережье США и является крупнейшей военно-морской базой в мире, но в настоящее время не имеет сухопутных войск.

Сейчас Финляндия подчиняется штабу в Брюнссуме, однако руководство Финляндии хочет это изменить. Брюнссум находится в Нидерландах. Финляндия хочет, чтобы все страны Северной Европы находились в подчинении командованию Норфолка. Основная причина — желание укрепить отношения Финляндии с США.

Территории для американских баз

В результате двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны в странах Северной Европы в Финляндии появятся американские базы. Американские войска будут присутствовать на ротационной основе или постоянно.

По данным Iltalehti, ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии — то есть аэропорт Рованиеми. Позже в Лапландии также будут размещены первые истребители F-35, принадлежащие финским ВВС.

13 июля 2023 года президент США Джо Байден (Joe Biden) произнес в президентском дворце слова, которые войдут в политическую историю Финляндии. "Я хочу, чтобы финны знали: США преданы Финляндии и НАТО. Наша приверженность является твердой. Мы защищаем каждый дюйм территории НАТО, безусловно, включая территорию Финляндии", — подчеркнул Байден во время своего визита в Хельсинки.

Финляндия обеспечила себе максимальную безопасность

7 сентября Iltalehi поинтересовалась у Саули Ниинистё, как президент оценивает историческое заявление Джо Байдена — спустя пару месяцев с тех пор, как оно прозвучало в Хельсинки. "Конечно, это вызывает позитивное ощущение, что мы обеспечили себе максимальную безопасность. Это не означает, что показатели безопасности просто невероятные, но они все же настолько высоки, насколько это возможно на практике и в теории на данный момент", — прокомментировал Ниинистё.

Саули Ниинистё говорит, что слышал те же слова от Байдена и за закрытыми дверями. "Я разговаривал с ним бесчисленное количество раз и на встречах, и по телефону, и по видеосвязи. Да, конечно, его заявления все это время звучали очень убедительно".

Слова президента США во время визита в Финляндии очень обрадовали Ниинистё. "Конечно, это замечательно".

Взаимные обязательства важны

Ниинистё подчеркивает, что Финляндия должна поддерживать США в ответ. "По моему мнению, в этом вопросе необходима взаимность", — прокомментировал президент Финляндии слова Байдена.

Европейские страны НАТО должны быть оснащены оружием и должны быть готовы передать свои войска в резервные силы НАТО, чтобы американцы понимали степень вовлеченности европейцев.

Саули Ниинистё считает несколько проблематичным, что Финляндия с населением в 5,5 миллиона человек считается одним из самых сильных государств Европы в военном отношении. Но, безусловно, это будет способствовать укреплению двусторонних оборонных отношений Финляндии и США.

Парламент страны одобряет двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Финляндией и США.

Автор: Лаури Нурми (Lauri Nurmi)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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