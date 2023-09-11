ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

Балицкий: украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Запорожская АЭС не обстреливается со стороны украинских войск, это результат большого переговорного процесса, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Атомную станцию сегодня не обстреливают. По периферии станции тоже в общем-то практически не бьют. Это результат достаточно большого переговорного процесса. Он конечно не публичный. Но тем не менее, я знаю, что этот процесс был и противник по самой станции бить не будет", - сказал Балицкий.

По его словам, украинские войска не обстреливают атомную станцию не потому, что жалеют или прониклись, а потому, что у России есть чем ответить по украинским АЭС.

"Европейцы очень крепко задумались… Силу противник уважает. Противник, я имею ввиду не Богом забытую Украину, а говорю, конечно же, про англичан, европейцев, американцев. Все, кто сегодня объединились против России", - сказал врио губернатор.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.