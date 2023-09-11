«Курганмашзавод» поставил Минобороны очередную партию БМП-3

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») поставил Минобороны России очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта. Об этом сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что с января по август «Курганмашзавод» выпустил на 120 процентов больше машин, чем за весь 2022 год. Предприятие ежемесячно отгружает продукцию специального назначения.

В «Ростехе» уточнили, что в комплектацию каждой БМП-3 входят решетки и бронированные экраны. Также их поставляют в рамках гособоронзаказа как отдельные изделия.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, повышения его защищенности и огневой мощи. Базовая версия машины получила алюминиевый бронекорпус и алюминиевую башню. Бронирование БМП-3 обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметы.

Ранее в сентябре заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время проведения спецоперации.

В августе стало известно, что поставки боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ для Вооруженных сил России нарастили.