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ТАСС

Расчеты комплексов "Искандер" Балтфлота отработали нанесение ракетных ударов

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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В маневрах задействовали до 10 единиц военной и специальной техники, сообщили во флоте

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел в Калининградской области учения с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" по нанесению ракетных ударов. В маневрах было задействовано до 10 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба флота.

"Совершив многокилометровый марш в назначенный позиционный район, ракетчики оборудовали стартовые позиции для ОТРК "Искандер". Получив необходимые данные о местонахождении объектов "противника", произвели по ним электронные одиночные и групповые пуски", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ракетные "удары" наносились по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты "неприятеля".

После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района.

"Боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях радиационного и химического "заражения". Они также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, задействовав специальный летающий беспилотник, с помощью которого была произведена разведка местности для выявление скрытых диверсантов", - отметили в пресс-службе.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме. 

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