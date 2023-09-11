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ТАСС

CNN: надежды Украины на прорыв контрнаступления "давно угасли"

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Источник изображения: John Moore/ Getty Images

По данным телеканала, "часики для Украины тикают", поскольку ухудшение погоды в осенний период сделает условия ведения боевых действий еще более сложными

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Времени на контрнаступление Украины почти не осталось, надежды страны на быстрый прорыв "давно угасли". Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, несмотря на то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже несколько месяцев, "надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли". Как отмечает CNN, "часики для Украины тикают", поскольку ухудшение погоды в осенний период сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.

В то же время, телеканал уточняет, что у России сохраняются преимущества на поле боя, Москве также не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. "Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина", - добавляет CNN.

Союзники оказывают давление на Украину "по политическим и стратегическим причинам", и Киеву может потребоваться "более сильная рука помощи", если оказываемая Западом поддержка начнет ослабевать, отметил телеканал.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.

Ранее Минобороны РФ информировал, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. 

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