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Бельгия слукавила, когда объяснила отказ поставлять "старые" F-16 Украине

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Празднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Бельгия стала еще одной европейской страной, которая отказалась от поставок F-16 Украине, сообщает Le Monde. При этом военные называют разные причины. Одни говорят, что нельзя слать украинским бойцам такие старые самолеты. Другие отмечают, что они по-прежнему нужны самой Бельгии.

Как сообщает французская газета Le Monde, министерство обороны Бельгии объяснило свой отказ передать истребители F-16 Украине тем, что находящиеся у него в распоряжении машины "слишком старые". Однако, утверждает газета, за этим решением бельгийского правительства просматриваются скорее политические, чем технические причины.

Le Monde напоминает, что Бельгия является членом коалиции из 11 стран, которые ведут подготовку украинских пилотов, готовящихся в будущем сесть за штурвалы производимых в США самолетов F-16, способных и выполнять функции борьбы с самолетами противника, и наносить удары по наземным целям. Брюссель обещает продолжить обучение украинских летчиков, а вот поставлять самолеты Украине он не будет.

Это заявление стало "холодным душем для надежд Владимира Зеленского", сообщает Le Monde. "Ведь еще недавно, 20 августа, украинский президент страшно радовался, что Бельгия вместе с Данией и Нидерландами обещали ему поделиться имевшимися у них самолетами этого типа", отмечает французская газета. Она цитирует фразу Зеленского, сказанную в тот день: "И это только начало".

"Нам бы, конечно, очень хотелось отдать наши самолеты украинцам, но наши машины, к сожалению, уже имеют слишком много часов налета. А мы просто не имеем права отдавать украинцам самолеты, которые сами уже не знаем, как использовать", - сказал генерал Фредерик Гютенк, глава департамента материальных ресурсов бельгийского министерства обороны.

Министерство обороны Бельгии также сопроводило свой отказ Киеву извинениями и в качестве объяснительного аргумента привело необходимость отдать приоритет защите собственной территории, стран Бенилюкса, а также Прибалтики. Поскольку все эти страны – члены НАТО, проблемы не состоящего пока ни в каких военных блоках формально Киева могут решаться "по остаточному принципу".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
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Украина
Продукция
F-16
Проекты
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