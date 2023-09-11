Американский десантный транспорт-док USS Mesa Verde (LPD-19) с отрядом морской пехоты на борту прибыл в Ригу

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В Латвию прибыл десантный транспорт-док USS Mesa Verde (LPD-19) с отрядом морской пехоты на борту, корабль в пятницу отшвартовался в порту Риги. Об этом сообщает пресс-служба 6-го оперативного флота США.

Американский вертолетоносец примет участие в стартующих 9 сентября на Балтике военно-морских учениях Northern Coast 2023, которые пройдут у побережья Эстонии и Латвии под руководством Германии. Всего к маневрам, в рамках которых впервые будет отработан защита от "нападения России", примут участие 30 кораблей и подводных лодок стран Балтийского региона, а также Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. Кроме того, к учениям привлечены более 3300 военнослужащих.

Как ранее заявил глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак, участвующие в учениях страны отработают защиту побережья от гипотетического нападения России. По слова вице-адмирала, этими маневрами Запад хочет послать Москве "четкий сигнал", что в случае начала боевых действий со стороны России, Запад атакует в ответ.

USS Mesa Verde (LPD-19) вместе с морпехами в учениях будет представлять США, скорей всего он и будет отыгрывать роль транспортного корабля, с помощью которого силы НАТО будут проводить переброску личного состава в район "боевых действий".

USS Mesa Verde (LPD-19) является третьим десантным транспортным доком класса Сан-Антонио ВМС США и первым в американском флоте, названном в честь национального парка Меса-Верде в штате Колорадо. Заложен 25 февраля 2003, спущен на воду 19 ноября 2004, принят в состав ВМС США 15 декабря 2007 года. Способен разместить на своем борту 800 морских пехотинцев. В доках несет два судна на воздушной подушке LCAC и одно десантное судно общего назначения LCU. Способен одновременно запустить с палубы четыре вертолета CH-46 Sea Knight или два конвертоплана MV-22 ВМ-22.