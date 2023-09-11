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ТАСС

Замминистра обороны РФ Фомин и посол Пакистана обсудили военное сотрудничество

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин
Замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в российском Минобороны, стороны подтвердили настрой на наращивание связей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с послом Пакистана в Москве Шафкатом Али Ханом, завершающим свое пребывание в России. Как сообщили в Минобороны РФ, стороны обсудили военное сотрудничество, подтвердили настрой на наращивание российско-пакистанских связей в области обороны.

"8 сентября 2023 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в РФ Шафкатом Али Ханом, завершающим свое пребывание в нашей стране. В ходе встречи обсуждена актуальная повестка двустороннего военного сотрудничества, подтвержден обоюдный настрой на укрепление и наращивание российско-пакистанских связей в области обороны", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что посол выразил благодарность российской стороне за оказанную всестороннюю поддержку и всемерное содействие в осуществлении его дипломатической миссии в России. Встреча прошла в дружественной атмосфере.

14 августа Шафкат Али Хан на торжественном приеме по случаю Дня независимости исламской республики сообщил, что завершает свою дипломатическую миссию в России. Послом в России он был назначен в марте 2020 года. 

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Страны
Пакистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
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