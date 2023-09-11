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Известия.ru

Военный эксперт заявил о продолжении КНДР программы оснащения ядерным оружием

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Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Леонков: КНДР продолжает оснащение ядерным оружием, формируя морскую компоненту

КНДР продолжает программу вооружения ядерным оружием и сейчас формирует морскую компоненту. Об этом 8 сентября «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне стало известно, что в КНДР прошла торжественная церемония спуска на воду новой подводной лодки, которая оснащена ядерным оружием.

«В этом регионе у КНДР один из самых больших флотов, состоящих из подводных лодок. Это новые лодки, но проекты, если посмотреть, одни из первых проектов, которые делал Советский Союз. Характерный «горб» за рубкой — шахтные пусковые установки. У нас сейчас уже всё по-другому делается, но у них такая концепция. «Начинка» наверное в этих подводных лодках тоже современная. Лодка новая. Насколько она малошумная, насколько способна скрытно запускать свои виды вооружения, чтобы не быть обнаруженной современными приборами эхолокации — вопрос открытый. Сведений по этому поводу нет», — сказал эксперт.

3 сентября КНДР произвела имитацию тактического удара в ответ на двухдневные совместные учения США и Южной Кореи. Был произведен пуск стратегических крылатых ракет, в результате учений взрыв произошел на высоте 150 м. Запуск проводился из устья реки Чхончхон.

В конце августа Корейская народная армия КНДР провела учения с использованием ядерного оружия. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, учения представляли собой имитацию уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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