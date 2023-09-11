Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликована фотография, на которой запечатлен переданный Западом боевикам киевского режима предположительно бывший словацкий истребитель МиГ-29AS (9.12SD), ранее прошедший модернизацию силами российской авиастроительной компании "РСК МиГ". На фотографии можно увидеть, что на самолет подвешены ракеты Р-27 и Р-73 "воздух-воздух".

Ранее сообщалось, что власти Словакии, вопреки действующим нормам международного законодательства, передали украинской армии истребители МиГ-29. Всего украинским боевикам были переданы тринадцать единиц МиГ-29AS.

В марте-апреле текущего года четыре истребителя были перегнаны украинскими летчиками в марте, остальные девять были доставлены на Украину наземным транспортом. В качестве компенсации за поставку Украине истребителей США пообещали поставить словацкой армии 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Бывший глава словацкого правительства, а ныне глава одной из парламентских партий Роберт Фицо подчеркивал, что передача украинской армии истребителей МиГ-29 является грубым нарушением норм конституции страны. Он напомнил, что Словакия ранее не планировала приобретать у США вертолеты, однако теперь страна вынуждена доплатить за ненужную ей технику.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в конце марта заявили о грубом нарушении Словакией действующих международных договоров по реэкспорту российских вооружений при поставках боевикам киевского режима истребителей МиГ-29 без согласия Москвы.

Количество этих самолетов, в настоящее время оставшихся у украинских Воздушных сил, неизвестно.