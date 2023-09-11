Командование КМП Филиппин приобрело всю линейку минометных систем испанской компании Expal Systems

ЦАМТО, 8 сентября. Командование Корпуса морской пехоты ВМС Филиппин приобрело крупную партию минометов испанской компании Expal Systems.

Как сообщает ресурс Bons Cue PH, Министерство бюджета и управления Филиппин 16 августа выпустило специальное распоряжение о выделении средств (SARO – Special Allotment Release Order), предусматривающее приобретение 60-мм минометов компании Expal Systems на сумму 444,436 млн. песо (7,85 млн. долл.).

Со стороны ЦАМТО напомним, что такое распоряжение по филиппинскому законодательству, как правило, предполагает выделение средств подрядчику в качестве авансового платежа в размере 15% от общей стоимости проекта.

Проект приобретения минометов для КМП ВМС Филиппин разделен на 3 лота. Лот №1 предусматривает закупку 240 ед. 60-мм минометов, Лот №2 – 30 ед. 81-мм минометов, Лот №3 – 8 ед. 120-мм минометов.

Приобретение 81-мм минометов было оформлено в декабре прошлого года. Распоряжение SARO в рамках проекта приобретения 120-мм минометов было выпущено в феврале 2022 года.

Издание напоминает, что в рамках отдельной программы по приобретению минометных систем Сухопутные войска Филиппин в 2019 году получили партию из 40 ед. 60-мм минометов по американской программе "Иностранные военные продажи" (FMS).

Испанская компания Expal Systems – лидер в области минометных систем (как самих систем вооружения, так и боеприпасов к ним) за счет разработанной комплексной линейки EIMOS калибров 60-, 81- и 120 мм.

EIMOS – это интегрированная минометная система с автоматическим комплексом прицеливания, предусматривающая размещение 81-мм или 60-мм миномета на поворотной платформе, установленной на шасси с колесной формулой 4х4. Масса артиллерийской части – 550 кг. Расчет системы – 4 человека. Смена миномета занимает не более 3 мин. Максимальная дальность стрельбы 81-мм боеприпасом – 6900 м, 60-мм боеприпасом – 4900 м.