Решающая роль Red Team в обеспечении корпоративной безопасности

Среди передовых тактик, используемых для достижения кибербезопасности, Red Team становится мощным инструментом для организаций, стремящихся укрепить свои системы.

По сути, Red Team представляет собой организованную оценку безопасности, разработанную для имитации реальных атак. В отличие от традиционных тестов на проникновение, которые обычно нацелены на конкретные уязвимости, Red Team использует целостный подход, имитируя полномасштабные атаки, тестирует процедуры реагирования на инциденты и оценку общего состояния безопасности организации.

Отличия от традиционных тестов на проникновение:

В то время как тесты на проникновение часто фокусируются на конкретных уязвимостях, операции Red Team охватывают более широкий спектр, тестируя множество векторов атак и используя слабые места в системах, процессах и используя социальную инженерию.

Операции Red Team имитируют действия реальных злоумышленников, специалисты достигат этого, используя передовые тактики, методы и процедуры (TTP) для воспроизведения сложных киберугроз, тем самым обеспечивая более реалистичную оценку.

Профессионалы Red Team оценивают способность организации обнаруживать продолжающуюся атаку, реагировать на нее и смягчать ее последствия, выходя за рамки статического анализа тестов на проникновение.

В таком тесте пентестеры стремятся оставаться незамеченными как можно дольше, проверяя способность организации обнаруживать скрытые атаки и внутренние угрозы.

Плюсы и минусы Red Team

Преимущества Red Team:

Red Team дает всестороннее представление о состоянии безопасности организации путем моделирования реальных угроз.

Такие тесты оценивают готовность организации обнаруживать атаки и реагировать на них, что позволяет вносить уточнения в планы реагирования на инциденты.

Команды оценивают не только технические уязвимости, но и восприимчивость организации к социальной инженерии и инсайдерским угрозам.

Недостатки операций Red Team:

Операции Red Team требуют значительных ресурсов, включая время, персонал и финансовые вложения.

Скрытый характер этих операций может привести к сбоям в работе или недоразумениям внутри организации.

Какой метод предпочтительнее для каких компаний?

Вот кому подойдет Red Team:

Компании с развитыми программами безопасности.

Организации с дорогостоящими активами, конфиденциальными данными или профилями повышенного риска.

Отрасли со строгими нормативными требованиями, требующими всесторонней оценки безопасности.

Организации, стремящиеся протестировать не только технологии, но и эффективность своих механизмов реагирования на действия людей.

Процесс осуществления теста с помощью Red Team

Red Team включает в себя несколько этапов:

Планирование: определение задач, охвата.

Разведка: сбор информации о целевой организации.

Моделирование угроз: определение потенциальных векторов атак и тактики.

Выполнение: запуск имитируемых атак с использованием продвинутых TTP.

Расширение доступа внутри организации.

Постоянство: сохранение доступа и уклонение от обнаружения.

Отчетность: документирование выводов, выявление уязвимостей и предложение улучшений.

Подведение итогов: обсуждение выводов, извлеченных уроков и потенциальных стратегий улучшения.

Выбор между операциями Red Team и традиционными тестами на проникновение зависит от потребностей организации, профиля рисков и ресурсов. Операции Red Team являются воплощением стратегического подхода к кибербезопасности, позволяющего организациям не только выявлять уязвимости, но и совершенствовать свои средства защиты и механизмы реагирования перед лицом безжалостных противников. Стоимость таких тестов начинается от 10 000 000 рублей.