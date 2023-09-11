Состоялась выкатка первого истребителя F-16V Блок.70 ВВС Словакии

ЦАМТО, 8 сентября. Министр обороны Словакии Мартин Скленар 6 сентября принял участие в церемонии выкатки первого истребителя F-16V Блок.70, предназначенного для ВВС страны.

Выкатка состоялась на предприятии корпорации Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина).

Продемонстрированный на мероприятии самолет, на который были нанесены национальные обозначения Словакии, должен быть дооснащен оборудованием, после чего в ноябре 2023 года планируется начать его летные испытания. В ходе визита на предприятие словацкий министр был проинформирован о ходе сборки остальных 13 самолетов, заказанных МО Словакии.

После поставки Словакия станет первой европейской страной, которая будет эксплуатировать новейшую версию F-16.

По заявлению генерального директора Департамента модернизации Минобороны Словакии и национального директора по вооружениям Михала Хомзы, в настоящее время ведется подготовка к организации обучения технических специалистов ВВС Словакии в США. В соответствии с условиями соглашения, в Словакию поставка истребителей будет осуществляться поэтапно, начиная со второго квартала следующего года.

Помимо поставки новых истребителей ВВС Словакии, двустороннее стратегическое партнерство предполагает развитие сотрудничества между словацкой государственной авиаремонтной компанией Letecke opravovne Trencin (LOTN) и Lockheed Martin с целью участия LOTN в техническом обслуживании некоторых компонентов самолета.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, 15 ед. 20-мм пушек M61 "Вулкан"; 16 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-83; 30 УР AIM-120C7 AMRAAM класса "воздух-воздух"; 100 УР AIM-9X "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух"; другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость потенциальной закупки была оценена в сумму 2,91 млрд. долл.

В июле 2018 года предложение Министерства обороны о приобретении истребителей F-16V утвердило правительство Словакии. По заявлению премьер-министра страны Питера Пеллегрини, Словакия заплатит 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.) за 14 истребителей, обучение, боеприпасы и двухлетнюю логистическую поддержку.

Министр обороны Петер Гайдош 12 декабря 2018 года подписал письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16, боеприпасов, оказании логистической поддержки и обучении летчиков и технического персонала.

Всего ВВС Словакии должны получить 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72, совместимых с системами НАТО. Предполагалось, что ВВС Словакии получат первый самолет в последнем квартале 2022 года, а все истребители будут поставлены к концу 2023 года, однако различные проблемы негативно сказались на графике реализации проекта.

Ранее ВВС Словакии эксплуатировали истребители МиГ-29 российского производства, однако сняли их с вооружения летом прошлого года. В апреле 2023 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что передало все 13 самолетов МиГ-29 Украине. Первая партия из четырех истребителей прибыла на Украину в марте 2023 года. Большинство имевшихся самолетов были непригодны к полетам.