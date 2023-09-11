Появились кадры применения ВСУ ПТУР «Комбат» танком Т-64БМ2 «Булат»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские формирования применяют на фронте противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Комбат». Соответствующие кадры недавно появились в интернете, их публикует ряд отечественных Telegram-каналов.

Напомним, что ПТУР «Комбат», или «изделие 621», представляет собой противотанковую управляемую ракету, которая предназначается для борьбы с танками противника, но может поражать вертолеты, работать по укреплениям типа ДОТ, то есть поражать высокозащищенные наземные, низколетящие и надводные цели.

В данном случае украинские формирования применили ПТУР с танка Т-64БМ2 «Булат». Этот танк, как сообщается, входит в одно из подразделений 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сиз Украины (ВСУ), которая сейчас находится на фронте. В августе 2023 года эта бригада была из механизированной преобразована в штурмовую, изначально она оперировала на Харьковском направлении.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

С 2014 по 2022 гг. ВСУ в общей сложности получили на вооружение не менее 1600 ПТУР «Комбат». Как мы понимаем, это не очень большое количество для противотанковых ракет, чем и объясняется редкость их применения на фронте, и особенно редкость попадания применения таких ракет в кадр репортеров.

Источник изображения: topwar.ru

Многие военные эксперты, кстати, остались критического мнения о данных ПТУР, отмечая невысокую пробивную способность «Комбата».