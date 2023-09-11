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ЦАМТО

"Курганмашзавод" получил несколько миллиардов на переоснащение производства

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Рабочие в литейном цехе "Курганмашзавода"
Рабочие в литейном цехе "Курганмашзавода".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

ЦАМТО, 8 сентября. Производитель российских боевых машин пехоты "Курганмашзавод" получил субсидию в несколько миллиардов рублей на переоснащение мощностей.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

"Госкорпорация "Ростех" и холдинг "Высокоточные комплексы" совместно с Минпромторгом провели большую работу по выделению субсидий на развитие производства. КМЗ получил, наверное, одну из самых больших сумм на переоснащение, которая исчисляется миллиардами рублей. Эта программа предполагает, что за 2023-2024 годы мы должны переоснаститься, заказав оборудование, проведя строительно-монтажные работы и ремонт производственных помещений", – рассказал Р.Хромов.

По его словам, одна из задач программы – обеспечить объемы выпуска финальных изделий и запасных частей на том уровне, который требует госзаказчик сегодня. Кроме того, уточнил заместитель исполнительного директора, субсидии выделены под Государственную программу вооружения, которая сейчас пересматривается.

"В настоящее время ГПВ как раз формируют на последующее десятилетие. Исходя из этого, закладывается программа развития производственных мощностей ПАО "Курганмашзавод", и, соответственно, размеры инвестиций, включая как собственные средства, так и государственное финансирование", – цитирует "РИА Новости" Р.Хромова.

Р.Хромов отметил, что сегодня на КМЗ работа ведется в рамках 12-часовых смен, а ряд цехов завода с августа 2022 года начал работать в круглосуточном режиме. Обязательной является шестидневная рабочая неделя. Еще ряд производств работает каждый день. "Все это дало существенный прирост объемов выпускаемой продукции – как финальной, так и запасных частей", – сказал представитель руководства завода.

Р.Хромов уточнил, что оплата переработок на КМЗ идет в двойном размере. "То есть если раньше (до выхода постановления) из 12-часовой смены в будний день четыре часа оплачиваются в полуторном размере, то теперь оплата за эти часы ведется как в выходные дни – в двойном размере. Эта дополнительная оплата труда учтена в цене финальной продукции и признается госзаказчиком как обоснованные расходы", – отметил он.

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КМЗ
Курганмашзавод
Минпромторг РФ
Проекты
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