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ТАСС

Экс-разведчик заявил, что Украина не будет останавливать наступление из-за боязни США

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Источник изображения: Dmytro Smolienko via Reuters Connect

Скотт Риттер также подчеркнул, что украинская армия несет большие потери

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер считает, что из-за страха перед Западом Украина не будет останавливать наступление. Это он заявил на канале New Rules на видеоплатформе Rumble.

"Мы (США - прим. ТАСС) не переживаем об украинских потерях. Нам нужно только увеличить потери России. Поэтому США гонят Украину вперед, а украинцы не могут отказать, ведь если они откажутся и захотят остановиться для продолжения обороны и более умного использования своих ресурсов, то им не поставят истребители F-16, танки и оружие, которое нужно для выживания в этом конфликте. Они жертвуют всем и надеются, что у них останется хоть что-то", - заявил Риттер.

Он также подчеркнул, что украинская армия несет большие потери. "Число американских потерь больше, чем военнослужащих НАТО сейчас в Европе. Количество этих потерь показывают безответственное отношение НАТО", - заявил Риттер. Президент Украины Владимир Зеленский мог бы избежать этой ситуации, если бы попытался не ввязываться в конфликт или пошел на переговоры, считает экс-разведчик.

Ранее Риттер заявлял, что Госсекретарь США Энтони Блинкен, утверждавший в Киеве об успехах Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, не может знать реальную ситуацию в районе боевых действий, потому что никогда там не бывал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. 

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