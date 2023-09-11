Немецкий аналитик Тиле раскритиковал поставляемые на Украину танки

Танки Leopard 1, поставляемые Украине, на самом деле представляют из себя старый металлолом. Об этом заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в беседе с швейцарским радио и телевидением SRF в четверг, 7 сентября.

Эксперт сообщил, что танки всё еще находятся в рабочем состоянии, однако их бронирование и точность стрельбы не идут ни в какое сравнение с современными танками новейших моделей.

По словам Тиле, боеспособность этих танков нуждается в восстановлении. С ними нужно долго работать, чтобы они смогли составить хотя бы приблизительную конкуренцию современным машинам. Это может занять до девяти месяцев.

«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — сообщил он.

Тиле с иронией отметил, что поставляемую на Украины технику можно назвать металлоломом. По его мнению, такими устройствами с долгим сроком службы нужно уметь правильно пользоваться, и тогда она сможет принести пользу.

«Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 21 августа, боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах сообщил, что около 20% снарядов противника не разрывается. Это, по его мнению, говорит о неправильном хранении или давнем сроке производства снарядов. Также он сообщил, что часто случаются неразрывы: снаряд взрывается, однако кассетные суббоеприпасы не детонируют.

Перед этим, 3 июля, сообщалось о гибели украинских боевиков из-за недостаточно крепкой брони во французских танках AMX-10RC.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.